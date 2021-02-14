لبنان

عصابة ترويج عملة مزيفة في جباع والنبطية في قبضة قوى الأمن

Lebanon 24
14-02-2021 | 15:37
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 3-2-2021، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أشخاص بترويج عملة مزيفة من فئة الـ20 دولارا أميركيا، في منطقتي جباع والنبطية.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة، توصلت الى تحديد هوية المروجين، وهم كل من اللبنانيين:
- ف. د. (مواليد عام 1999) وزوجته - ه. ح. (مواليد عام 1983)
- أ. ح. (مواليد عام 1968)
- م. م. (مواليد عام 1976)
من خلال كمين محكم في مدينة صيدا، تمكنت قوة من المفرزة من توقيفهم، وضبطت بحوزتهم مبلغا ماليا مزيفا.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج العملة المزيفة في عدد من البلدات الجنوبية.
أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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