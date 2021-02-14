نقيب الأطباء:لا علاج للجائحة الا باللقاح.. تلقحوا

قال نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف، بعد تلقيه اللقاح في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت: "لا صحة ولا اقتصاد من دون لقاح ومناعة جماعية سريعة. اللقاح فعال وآمن. هذا ما اثبتته الدراسات العلمية والابحاث. ناهيك عن 300 مليون انسان حصلوا على اللقاح حتى الان.المستشفيات مكتظة والطوارئ مليئة والمضاعفات خطيرة وعدد الوفيات في ازدياد مضطرد.لا علاج للجائحة الا بالتدابير الوقائية واللقاح. تلقحوا"