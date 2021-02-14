10 مغاسل عامة في طرابلس لمواجهة كورونا

إستكملت حملة "كمامتك سلامتك ومن بعيد لبعيد منحمي بعضنا عالأكيد"، برنامحها بإنشاء 10 مغاسل عامة في طرابلس مجهزة بالماء والصابون، تستخدم من قبل المواطنين بواسطة القدم، تفاديا من نقل الجراثيم.

نفذ من الخطة كفترة تجريبية 3 نقاط لغسل اليدين، وذلك في التل وسوق الذهب ومقهى موسى، وسيستتبع قريبا وضع السبع الآخرين في المناطق التي طالتها الحملة.

وقد انشئت هذه المغاسل بتمويل من اليونيسف وتنفيذ lebrelief بالتعاون مع بلدية طرابلس على أن تتوزع في المواقع التالية: جامع المنصوري الكبير مدخل سوق الذهب، مقهى موسى قرب جامع المعلق، التل بجانب الحديقة العامة، الرفاعية قرب حديقة جامع المنصوري الكبير قرب سبيل المياه، الدباغة قرب جامع التوبة المؤدي الى سوق البازركان، سوق القمح بجانب جبانة التبانة، المدخل الخلفي لسوق البسطات البلدي، السوق الشعبي للبالات كورنيش النهر، مدخل سوق الخضرة مقابل جبانة التبانة وسوق حراج.

وأكدت الحملة أن "هذا العمل الحضاري والجهد الكبير الذي بذل منذ بداية التحضير لها إلى مرحلة تنفيذها وإختتامها بإنشاء المغاسل، يوجب على جميع المواطنين الحفاظ على الشروط الأساسية والإلتزام المستمر بوضع الكمامات والتباعد في ما بينهم وغسل اليدين بشكل دائم"، داعية الجميع الى "المحافظة على المغاسل المنشأة وعدم تخريبها بالإستعمال الخاطئ وعدم الهدر في المياه والصابون".

وكانت الحملة انطلقت من قهوة موسى في تشرين الأول الماضي وامتدت لأسبوع، بتعاون بلدية طرابلس ومنظمة اليونيسف وجمعية lebrelief وجامعة البلمند و10 نقابات مهنية و15 جمعية محلية من مجموعة تشبيك، في حضور رئاسة بلدية طرابلس وممثلي اليونيسف والنقابات والجمعيات المشاركة حيث قام 141 متطوعا ومتطوعة بتوزيع حوالى 30 ألف كمامة قماش على المحلات التجارية وروادها في التبانة وباب الرمل ومحرم، والمناطق الداخلية بالاضافة الى التوعية المباشرة للتجار والمتجولين وتوزيع 5000 منشور و2000 بوستر ألصقت على واجهات المحلات، تأكيدا على الإلتزام بالتدابير الإحترازية للحد من تفشي الفيروس.