15
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
10 مغاسل عامة في طرابلس لمواجهة كورونا
Lebanon 24
14-02-2021
|
16:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستكملت حملة "كمامتك سلامتك ومن بعيد لبعيد منحمي بعضنا عالأكيد"، برنامحها بإنشاء 10 مغاسل عامة في طرابلس مجهزة بالماء والصابون، تستخدم من قبل المواطنين بواسطة القدم، تفاديا من نقل الجراثيم.
نفذ من الخطة كفترة تجريبية 3 نقاط لغسل اليدين، وذلك في التل وسوق الذهب ومقهى موسى، وسيستتبع قريبا وضع السبع الآخرين في المناطق التي طالتها الحملة.
وقد انشئت هذه المغاسل بتمويل من اليونيسف وتنفيذ lebrelief بالتعاون مع بلدية طرابلس على أن تتوزع في المواقع التالية: جامع المنصوري الكبير مدخل سوق الذهب، مقهى موسى قرب جامع المعلق، التل بجانب الحديقة العامة، الرفاعية قرب حديقة جامع المنصوري الكبير قرب سبيل المياه، الدباغة قرب جامع التوبة المؤدي الى سوق البازركان، سوق القمح بجانب جبانة التبانة، المدخل الخلفي لسوق البسطات البلدي، السوق الشعبي للبالات كورنيش النهر، مدخل سوق الخضرة مقابل جبانة التبانة وسوق حراج.
وأكدت الحملة أن "هذا العمل الحضاري والجهد الكبير الذي بذل منذ بداية التحضير لها إلى مرحلة تنفيذها وإختتامها بإنشاء المغاسل، يوجب على جميع المواطنين الحفاظ على الشروط الأساسية والإلتزام المستمر بوضع الكمامات والتباعد في ما بينهم وغسل اليدين بشكل دائم"، داعية الجميع الى "المحافظة على المغاسل المنشأة وعدم تخريبها بالإستعمال الخاطئ وعدم الهدر في المياه والصابون".
وكانت الحملة انطلقت من قهوة موسى في تشرين الأول الماضي وامتدت لأسبوع، بتعاون بلدية طرابلس ومنظمة اليونيسف وجمعية lebrelief وجامعة البلمند و10 نقابات مهنية و15 جمعية محلية من مجموعة تشبيك، في حضور رئاسة بلدية طرابلس وممثلي اليونيسف والنقابات والجمعيات المشاركة حيث قام 141 متطوعا ومتطوعة بتوزيع حوالى 30 ألف كمامة قماش على المحلات التجارية وروادها في التبانة وباب الرمل ومحرم، والمناطق الداخلية بالاضافة الى التوعية المباشرة للتجار والمتجولين وتوزيع 5000 منشور و2000 بوستر ألصقت على واجهات المحلات، تأكيدا على الإلتزام بالتدابير الإحترازية للحد من تفشي الفيروس.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
22:03 | 2021-02-13
13/02/2021 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
08:30 | 2021-02-14
14/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
10:00 | 2021-02-14
14/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
18:36 | 2021-02-14
14/02/2021 06:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
15:00 | 2021-02-14
14/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:34 | 2021-02-14
بعد اطلاق النار عليه.. مجهولون سلبوا سورياً دراجته النارية
21:24 | 2021-02-14
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
21:13 | 2021-02-14
جنبلاط اتصل بالحريري.. وتأكيد على معاني ذكرى اغتيال رفيق الحريري
20:53 | 2021-02-14
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
20:25 | 2021-02-14
"الناصري": نؤيد مطالب أساتذة "اللبنانية" المتعاقدين وقرارهم الاستمرار بالإضراب
20:22 | 2021-02-14
والدة القاصر فاطمة المصري ناشدت عثمان التدخل في قضية إختفاء إبنتها
فيديو
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
21:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
18:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact