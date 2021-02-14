ما جديد انتهاء عقد شركة برايم ساوث المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني؟

أصدرت وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "على اثر لقاء عقد مساء أمس دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحضره نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتداول في انتهاء عقد شركة برايم ساوث المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني يوم غد الاثنين 15 شباط، تم الاتفاق على ارسال طلب من مؤسسة كهرباء لبنان الى مصرف لبنان الذي سينظر بايجابية الى الطلب ويعرضه على أول اجتماع للمجلس المركزي لاتخاذ القرار المناسب وفق الامكانات المتاحة. كما تم الاتصال من قبل رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر بالقيمين على الشركة الذين أكدوا استمرار الشركة بعملها".