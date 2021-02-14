15
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ما جديد انتهاء عقد شركة برايم ساوث المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني؟
Lebanon 24
14-02-2021
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "على اثر لقاء عقد مساء أمس دعا اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحضره نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للتداول في انتهاء عقد شركة برايم ساوث المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني يوم غد الاثنين 15 شباط، تم الاتفاق على ارسال طلب من مؤسسة كهرباء لبنان الى مصرف لبنان الذي سينظر بايجابية الى الطلب ويعرضه على أول اجتماع للمجلس المركزي لاتخاذ القرار المناسب وفق الامكانات المتاحة. كما تم الاتصال من قبل رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر بالقيمين على الشركة الذين أكدوا استمرار الشركة بعملها".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
22:03 | 2021-02-13
13/02/2021 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
Lebanon 24
عون فوجئ بقرار بقائها
08:30 | 2021-02-14
14/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
10:00 | 2021-02-14
14/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
18:36 | 2021-02-14
14/02/2021 06:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
Lebanon 24
اليكم توقعات ماغي فرح للابراج الصينية.. وهؤلاء هم الاكثر حظاً (فيديو)
15:00 | 2021-02-14
14/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:34 | 2021-02-14
بعد اطلاق النار عليه.. مجهولون سلبوا سورياً دراجته النارية
21:24 | 2021-02-14
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
21:13 | 2021-02-14
جنبلاط اتصل بالحريري.. وتأكيد على معاني ذكرى اغتيال رفيق الحريري
20:53 | 2021-02-14
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
20:25 | 2021-02-14
"الناصري": نؤيد مطالب أساتذة "اللبنانية" المتعاقدين وقرارهم الاستمرار بالإضراب
20:22 | 2021-02-14
والدة القاصر فاطمة المصري ناشدت عثمان التدخل في قضية إختفاء إبنتها
فيديو
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
21:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
18:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
14/02/2021 21:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact