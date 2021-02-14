كيف تعاطت القوى السياسية مع خطاب الحريري؟

فور انتهاء الخطاب المتلفر للرئيس المكلف سعد الحريري في الذكرى 16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توالت ردود الفعل السياسية، التي جاء ابرزها على النحو التالي:

عطالله

غرد الوزير السابق غسان عطالله عبر صفحته على تويتر قائلاً: "عتلان همّ التهرب والتهريب وعم تسأل على الدولة وكيف تلاقيلها مداخيل، مش كان أحرى فيك بهالذكرى تتذكر كمان كيف انت واخواتك غداة استشهاد والدك عملتوا قانون تتهربوا من دفع الضريبة المفروضة عليكن لانتقال الميراث ؟!؟!؟!؟!؟"

البستاني



غردت الوزيرة السابقة ندى البستاني عبر حسابها على "تويتر": "كنت بنتظر من رئيس حكومتي يللي بعزّو وبحترمو يقدّم بخطابو الخطط والحلول للأزمة الاقتصادية والمالية والصحية ويعرض للشعب اللبناني شو حضّرت كتلتو قوانين لمحاربة الفساد مش نحضر حفلة أقوال لا أفعال ومزايدات حول حقوق المسيحيين وحرصو علين، واتهامات باطلة و أضافة بتغريدة أخرى:"ولأنو فعلياً بدنا نعرف مين بدو يخلّي لبنان غرقان بالعتمة، وكرمال كلنا نعرف مين ما بدو تطبّق خطة الكهربا ليبقى باب الهدر مشرّع قدامو، ما النا خيار إلا التدقيق الجنائي". سليم عون غرد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر":

"بلا لف وبلا دوران، وحده التدقيق الجنائي يكشف الحقائق، ويفصل بين الحق والباطل ويفرز بين مسببي الأزمة والمؤهلين لحلها. هو الفيصل بين الصدق والكذب وهو زر الحل الحقيقي وهو وحده مفتاح الإصلاح والإنقاذ الجديين. فإلى التدقيق الجنائي در من دون تشاطر ومراوغة" .

سيزار ابي خليل

غرد الوزير السبق سيزار ابي خليل عبر حسابه على "توينر" قائلا:

"١- حقوق المسيحيين انتزعناها بالنضال من الاحتلال والوصاية والتواطؤ

٢- الانجازات والادعاءات اللبنانيين بقيموها

٣- التدقيق الجنائي يلي فرضه الرئيس حتمي على كل من تولى شأن عام من محل ما بدك بلش".

البعريني

نوه النائب وليد البعريني بخطاب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، معتبرا أنه "واضح وصادق وشفاف وعقلاني وصريح لاصحاب المنطق والنفس الوطني والحس الانقاذي، ويشكل جردة للواقع ورؤية للآتي، أما لاصحاب الاحقاد والنفوس المريضة والمصالح الضيقة والشخصنة والطمع، فردودكم متوقعة ومعروفة".



وأمل البعريني في أن "يعود الكل الى منطق الدولة، ويفكر الكل بمصلحة اللبنانيين، فتتلاقى الأيدي لانقاذ لبنان".