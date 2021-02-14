"لبنان القوي" يردّ على خطاب الحريري.. هل سُيطرح بديل لرئاسة الحكومة؟

بعد رد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية على خطاب الرئيس المكلف واشارته الى ان الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري قدم خطابات مليئة بالمغالطات، قالت مصادر "تكتل لبنان القوي" في حديث مع "لبنان 24" أنّ "نقاشات قد تفتح في الأيام المقبلة حيال مآل الأمور لجهة الذهاب الى البحث مع المعنيين عن شخصية اخرى تتولى تاليف الحكومة المرتقبة من عدمه".

وأضاف: "ومع ذلك الأمور حتى هذه الساعة غير واضحة في حين ان الاكيد في الوقت الراهن ان الرئيس الحريري يجب ان يعي جيداً انه لا يملك ترف الوقت والتعاطي على قاعدة انني اتممت مهمتي ويرمي الكرة في ملعب بعبدا. فمن ينادي باحترام الدستور عليه ان يطبقه اولا، وبالتالي عليه ان يدرك انه لا يمكنه لوحده ان يشكل الحكومة التي يحتاج تاليفها الى اتفاق بينه وبين الرئيس عون".

إلى ذلك، استغربت المصادر "تعمد الحريري الغياب عن برنامج عمل الحكومة في خطابه وهنا بيت القصيد لا في الحقائب او الاسماء"، معتبرة ان "رئيس الجمهورية يريد تاليف حكومة تبدأ عملها بالتحقيق الجنائي وصولا الى ترسيم الحدود".