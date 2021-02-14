لبنان

"لبنان القوي" يردّ على خطاب الحريري.. هل سُيطرح بديل لرئاسة الحكومة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-02-2021 | 18:47
A-
A+
Doc-P-793862-637489254891330469.jpg
Doc-P-793862-637489254891330469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد رد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية على خطاب الرئيس المكلف واشارته الى ان الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري قدم خطابات مليئة بالمغالطات، قالت مصادر "تكتل لبنان القوي" في حديث مع "لبنان 24" أنّ "نقاشات قد تفتح في الأيام المقبلة حيال مآل الأمور لجهة الذهاب الى البحث مع المعنيين عن شخصية اخرى تتولى تاليف الحكومة المرتقبة من عدمه".
 
 
وأضاف: "ومع ذلك الأمور حتى هذه الساعة غير واضحة في حين ان الاكيد في الوقت الراهن ان الرئيس الحريري يجب ان يعي جيداً انه لا يملك ترف الوقت والتعاطي على قاعدة انني اتممت مهمتي ويرمي الكرة في ملعب بعبدا. فمن ينادي باحترام الدستور عليه ان يطبقه اولا، وبالتالي عليه ان يدرك انه لا يمكنه لوحده ان يشكل الحكومة التي يحتاج تاليفها الى اتفاق بينه وبين الرئيس عون".
 
إلى ذلك، استغربت المصادر "تعمد الحريري الغياب عن برنامج عمل الحكومة في خطابه وهنا بيت القصيد لا في الحقائب او الاسماء"، معتبرة ان "رئيس الجمهورية يريد تاليف حكومة تبدأ عملها بالتحقيق الجنائي  وصولا الى ترسيم الحدود".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:34 | 2021-02-14
21:24 | 2021-02-14
21:13 | 2021-02-14
20:53 | 2021-02-14
20:25 | 2021-02-14
20:22 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website