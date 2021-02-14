بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري

لفت الرئيس سعد الحريري الأنظار في خطابه اليوم، من خلال حمله ورقة أشار إلى أنها لائحة تتضمن أسماء وزراء للحكومة، كان تسلمها من رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفور انتهاء خطاب الحريري، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل أسماء قيل أنها وردت في اللائحة التي تسلمها الحريري من عون خلال زيارته الثانية إلى قصر بعبدا.

وفي إطار التدقيق باللائحة التي رفعها الحريري والتي وثقتها عدسات الكاميرات، فقد تبين أنها تضمنت الأسماء التالية:





‏1.‏ الخارجية :عبد الله ابو حبيب (ماروني), نعيم سالم ‏‏(ماروني)‏



‏2.‏ الداخلية: فارس فارس (سني), عبدالله ‏جريدي (ماروني), سعيد الرز (سني)‏



‏3.‏ الدفاع: جان سلوم (ارثوذكسي)، فادي ‏داوود (ماروني)، ميشال منسي (ارثوذكسي)‏



‏4.‏ المالية: سمير عساف (ماروني)، محمد الحج ‏‏(شيعي)، عامر بساط (سني)، سعادة شامي، حسن ‏مقلد (شيعي)‏



‏5.‏ العدل:جويل فواز (كاثوليكية)، عادل يمين ‏‏(ماروني)، هنري خوري (ماروني)، انطوان ‏فليموس (ماروني)، زياد بارود (ماروني)‏ ‏1.‏ الخارجية :عبد الله ابو حبيب (ماروني), نعيم سالم ‏‏(ماروني)‏‏2.‏ الداخلية: فارس فارس (سني), عبدالله ‏جريدي (ماروني), سعيد الرز (سني)‏‏3.‏ الدفاع: جان سلوم (ارثوذكسي)، فادي ‏داوود (ماروني)، ميشال منسي (ارثوذكسي)‏‏4.‏ المالية: سمير عساف (ماروني)، محمد الحج ‏‏(شيعي)، عامر بساط (سني)، سعادة شامي، حسن ‏مقلد (شيعي)‏‏5.‏ العدل:جويل فواز (كاثوليكية)، عادل يمين ‏‏(ماروني)، هنري خوري (ماروني)، انطوان ‏فليموس (ماروني)، زياد بارود (ماروني)‏ . ‎



‏6.‏ الاتصالات: أحمد عويدات (سني)، فراس أبي ‏ناصيف (ماروني)‏



‏7.‏ الطاقة: بيار خوري (كاثوليكية)، جوزيف ‏نصير(ماروني)، كارول عياط



‏8.‏ الاقتصاد: امين سلام (سني)، ايمن حداد ‏‏(ارثوذكس)، فراس ابي ناصيف (ماروني)، منير ‏تيني (كاثوليكي)‏



‏9.‏ الشؤون الاجتماعية: ريمون طربيه (ماروني)، بترا ‏خوري (ارثوذكسية)‏



‏10.‏ العمل: انطوان واكيم (ماروني)‏



‏11.‏ البيئة: منال مسلم (كاثوليكية)، رانيا ابي مصلح ‏‏(درزية)‏



‏12.‏ السياحة: جان بيروتي (ماروني)، ميشال ‏الفتريادس، سليم الزير



‏13.‏ الصناعة: جاك صراف (ماروني)‏



‏14.‏ الاشغال العامة والنقل: العميد فادي جعارة ‏‏(ماروني)، وليد نصار (ماروني)‏



‏15.‏ التربية: منذر فتفت (سني)، خليل الجمال ‏‏(ماروني)، عبدو جرجس (ماروني)‏



‏16.‏ الصحة: بترا خوري (ارثوذكسية)‏



‏17.‏ الاعلام: ندى اندراوس، وسام بريدي، وليد ‏كنعان



‏18.‏ المهجزين: رضا عازار



‏19.‏ الشباب والرياضة: وليد نصار، منذر فتفت ‏‏(سني)‏



‏20.‏ التنمية الادارية: روني لحود (ماروني)، هلا ‏مطر (مارونية)‏



‏21.‏ الثقافة: فايز دحدح (ماروني)، باسكال مونان ‏‏(ماروني)، باسكال لحود (ماروني)، ميشال ‏الفتريادس



‏22.‏ الزراعة: ظافر الشاوي (كاثوليكي)، لارا حنا ‏‏(كاثوليكية)، ميشال عقل‏.

وكان الرئيس الحريري قال في خطابه اليوم في الذكرى الـ16 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة عن اللائحة: "أنا ذهبت وقابلت فخامة الرئيس 16 مرة منذ أن تم تكليفي. وفي المرة الثانية، أعطاني فخامة الرئيس لائحة، بالألوان، لكل الاسماء التي يجدها مناسبة برأيه للتوزير. وأقول ذلك لأن هناك من اخترع أني صورتها بهاتفي ولم يعطني إياها. كلا. هو يعرف، ومساعده الذي ناداه فخامة الرئيس وقال له خذ هذه اللائحة واطبع له نسخة بالألوان لدولة الرئيس، يعرف ايضا.



فخامة الرئيس شخصيا سلمني هذه اللائحة باليد، وأعود وأقول في ثاني لقاء بيننا. بكل الاحوال، بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع فخامة الرئيس، ذهبت إليه وقدمت له اقتراح تشكيلة من 18 وزيرا من الاختصاصيين، غير حزبيين، القادرين على أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين".