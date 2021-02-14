لبنان

الجيش يدهم منزلاً في بعلبك والعثور على أسلحة وذخائر

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:51
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صدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
"بتاريخ 14 / 2 / 2021 دهمت دورية من الجيش منزل المواطن (ا.ص) في منطقة بعلبك، وعثرت بداخله على قاذف آر بي جي وبعض الاسلحة الحربية ومتمماتها وكمية من الذخائر والأعتدة العسكرية المختلفة والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى رمانات يدوية وبنادق صيد، سلمت المضبوطات إلى القضاء المختص وتتم المتابعة".
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