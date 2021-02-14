لبنان

بيان هام من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:55
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أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
"ضمن الحملة التي أطلقتها قوى الامن الداخلي لمناسبة اليوم العالمي للانترنت الآمن لتعزيز الاستخدام السليم والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب، يجدر الذكر أن الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت قد تزايدت بشكل لافت وسريع، مما سمح باستخدامها لغايات متعددة منها التسوق، الترفيه، التواصل الإجتماعي، وتبادل الرسائل والصور والبيانات والفيديوهات. وفي المقابل، تزايدت المخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجه مجتمعنا نتيجة الإستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت. نعرض في الرابط المرفق بعض الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها على شبكة الإنترنت: http://www.isf.gov.lb/ar/cybersecurity/money".
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