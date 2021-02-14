لبنان

3 جرحى بإشكال في الهرمل

Lebanon 24
14-02-2021 | 19:59
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شهد حي الدورة في الهرمل اشكالاً تطوّر إلى إطلاق نار، ما أدّى إلى جرح 3 أشخاص من آل "ح"، وعمل الصليب الاحمر على نقلهم الى كل من مستشفيي العاصي والبتول في المدينة.
 
ويعمل الجيش على تسيير دوريات في المحلة، فيما تتولى القوى الامنية التحقيق في الحادث، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
 
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