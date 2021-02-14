لبنان

مستشفى عين وزين: بدء استقبال الراغبين بالتطعيم اعتباراً من يوم غد

Lebanon 24
14-02-2021 | 20:14
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أعلن مستشفى "عين وزين ميديكال فيلدج"، في بيان، "استمرار التدريبات الميدانية والعملية في مركز التلقيح ضد فيروس كورونا قبل الإعلان رسميا عن بدء العمل في المركز لاستقبال أهلنا الراغبين بالحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، اعتباراً من يوم غد الإثنين".

وأعلن "استمرار الإجتماعات اليومية سواء مع وزارة الصحة العامة للاطلاع على آخر المستجدات، ومع خلية الأزمة المركزية في الشوف، ومع مؤسسة فرح الإجتماعية وخلايا الأزمة المحلية، بهدف التواصل مع المجتمع ومع أهلنا لنشر التوعية ولتسهيل عملية تسجيل الأسماء عبر منصة وزارة الصحة العامة".
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