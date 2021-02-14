والدة القاصر فاطمة المصري ناشدت عثمان التدخل في قضية إختفاء إبنتها

ناشدت السيدة رولا أبو زيد والدة القاصر المفقودة فاطمة باسم المصري المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان "التدخل في قضية إختفاء إبنتها القاصر منذ تاريخ الثاني من شباط الحالي في محلة حي السلم، بعد أن بينت نتائج التحقيقات الأولية أن لا خيوط في قضية إختفائها وأن الادلة مفقودة بحسب التحقيقات التي باشرت بها فصيلة الشويفات".
وطالبت العائلة في بيان بـ "إيلاء قضية إختفاء إبنتهم فاطمة المصري الاهتمام اللازم، والاسراع في وتيرة التحقيقات للكشف عن لغز إختفائها، لاسيما وأن القاصر كانت تعيش حياة طبيعية خالية من أي ضغوط، وهي تتابع دراستها بشكل طبيعي".
وكان والد القاصر المفقودة باسم المصري 1966 سجل 201 علي النهري - زحلة قد ادعى في فصيلة الشويفات في تاريخ 4 من شباط الحالي أن ابنته فاطمة مواليد عام 2004 قد خرجت من منزل صهره الكائن في حي السلام قرب صيدلية فاضل، مساء 1 شباط 2021 متجهة الى منزل أهلها الكائن في حي السلم قرب جامع العرب ولم تصل اليه. وبعد مراجعة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع أشار بتعميم أوصاف القاصر إداريا على قطعات قوى الامن الداخلي، وإجراء التحريات اللازمة لمعرفة مكانها.