لبنان

"الناصري": نؤيد مطالب أساتذة "اللبنانية" المتعاقدين وقرارهم الاستمرار بالإضراب

Lebanon 24
14-02-2021 | 20:25
A-
A+
Doc-P-793876-637489312684011710.jpg
Doc-P-793876-637489312684011710.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري بيانا، اعتبر فيه أن "قضية أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة، ما زالت تتفاعل جملة وتفصيلا، وهي أصبحت معركة مفتوحة أمام كل من يقف بوجه حقوقهم المشروعة لانتزاع حقهم بحياة مستقرة عبر تفرغ الأساتذة المتعاقدين، ودخول المتفرغين إلى الملاك".
وأكد البيان أن "المكتب التربوي يؤيد مطالب الأساتذة المتعاقدين، وقرارهم الاستمرار في الإضراب في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف والوعود الكاذبة من قبل السلطة طيلة سنوات عديدة حتى اليوم".
واعتبر أن "هذه السياسة المتبعة مع أساتذة الجامعة اللبنانية هي سياسة عرناء لا تليق بمثقفيها، فالإجحاف المتعمد في موازنتها وحقوقها هي لضرب البنية الحقيقية أكاديميا ولوجستيا، ولإفراغها من محتواها الريادي المتقدم بخيرة طلابها الذين أثبتوا جدارتهم في شتى الميادين، وهم يمثلون شريحة كبيرة من الفقراء والكادحين".
وناشد المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري "رئيس الجامعة اللبنانية والمعنيين في وزارة التربية والتعليم حل هذه المعضلة عبر إعادة الملف إلى رئاسة الجامعة لإقراره سريعا، حفاظا على جامعة الوطن ومستقبل الطلاب". وحيا "الأساتذة المستمرين في الإضراب في معركة الكرامة حتى الحصول على الحقوق المشروعة أسوة بالأساتذة في الملاك".
ودعا المكتب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الى "تبني مطالب الأساتذة المتعاقدين وتأييد تحركاتهم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:34 | 2021-02-14
21:15 | 2021-02-14
21:13 | 2021-02-14
21:10 | 2021-02-14
20:22 | 2021-02-14
20:14 | 2021-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website