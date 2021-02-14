لبنان

جنبلاط تلقى اتصالاً من الشيخ نعيم حسن عرضا فيه المستجدات

Lebanon 24
14-02-2021 | 20:00
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تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالا من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن معربا عن تضامنه في مناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجرى عرض مختلف المستجدات العامة.
 
 
 
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وليد جنبلاط

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