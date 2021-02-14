جنبلاط تلقى اتصالاً من الشيخ نعيم حسن عرضا فيه المستجدات

تلقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالا من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن معربا عن تضامنه في مناسبة ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وجرى عرض مختلف المستجدات العامة.