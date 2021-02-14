جنبلاط اتصل بالحريري.. وتأكيد على معاني ذكرى اغتيال رفيق الحريري

أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالرئيس المكلف سعد الحريري في مناسبة الذكرى الـ16 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان تأكيد على ما تحمله الذكرى من معاني الألم والحزن وفي الوقت نفسه على ما تختزنه من قيم العلاقة الجامعة المشتركة.