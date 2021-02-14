لبنان

حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2021 | 21:10
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شهدت منطقة الليلكي قرب الجامعة اللبنانية، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وقد تردّدت أصداؤها في محيط المنطقة.
 
 
وفي التفاصيل، فإن الاشتباكات حصلت بين عائلتي حجولا وزعيتر على خلفية سرقة دراجة نارية، إذ تمّ تبادل إطلاق النار بكثافة إضافة الى إطلاق قذائف الـ"آر بي جي"، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى. 
 
 
وتبين ان الاشتباك اندلع بين المدعو ز.ق.حجولا والمدعو ح.ع.زعيتر على خلفية قيام الاول بسرقة دراجة نارية لاحد الاشخاص الذي لجأ الى آل زعيتر، فقام فريق آل زعيتر بمهاجمة منزل حجولا لاسترجاع الدراجة.
 
 
وحالياً، فقد دخلت قوة من الجيش إلى المنطقة، وتعمل على تطويق الإشكال. 
 
 
 

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