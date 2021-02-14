لبنان

بعد اطلاق النار عليه.. مجهولون سلبوا سورياً دراجته النارية

Lebanon 24
14-02-2021 | 21:34
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أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة BMW لون أسود مجهولة باقي المواصفات، على إطلاق النار باتجاه السوري "أ. ع. ر." على طريق بلدة السفري، مما أدى إلى إصابته في ساقه، ثم سلبوه الدراجة النارية التي كان يستقلها.

ونقل المصاب إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة.
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