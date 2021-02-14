فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟

انتشرعبر مواقع تواصل الاجتماع مقطع فيديو مصور ظهر فيه عدد من المسلحين على مدخل قرية اللقلوق قضاء جبيل.

وإلى جانب الفيديو، انتشر تسجيل صوتي ادعى صاحبه أنّ المسلحين الذين ظهروا في الفيديو يتبعون للنائب جبران باسيل، وقد عمدوا إلى طرد المواطنين المتواجدين على جانب الطرقات بالقرية تحت ذريعة ازعاج الوزير باسيل الذي يقطن في منزله على مدخل اللقلوق.