لبنان

فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟

Lebanon 24
14-02-2021 | 21:48
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انتشرعبر مواقع تواصل الاجتماع مقطع فيديو مصور ظهر فيه عدد من المسلحين على مدخل قرية اللقلوق قضاء جبيل.
 
 
وإلى جانب الفيديو، انتشر تسجيل صوتي ادعى صاحبه أنّ المسلحين الذين ظهروا في الفيديو يتبعون للنائب جبران باسيل، وقد عمدوا إلى طرد المواطنين المتواجدين على جانب الطرقات بالقرية تحت ذريعة ازعاج الوزير باسيل الذي يقطن في منزله على مدخل اللقلوق.
وبعد تواصل مع بلدية اللقلوق، تبين أن الخبر عارٍ من الصحة، مشيرة إلى أنه "كل مافي الامر هو أن احد المواطنين اقدم على اطلاق عدة اعيرة نارية من مسدسه الحربي مما استدعى تحرك عناصر الحماية المولجة بحراسة منزل باسيل والقاء القبض عليه وتسليمه لدورية من مخابرات الجيش الموجودة في المنطقة وهي التي ظهر عناصرها بسلاحهم ضمن المتداول".
 
 
 

 
 
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