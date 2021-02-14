الحاج حسن: حزب الله والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر

غرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عبر "تويتر" قائلاً: "المقاومة الاسلامية في لبنان من أكثر حركات المقاومة صدقا وتضحية، وستبقى على مبادئها وخياراتها برغم حملات الإفتراء والتشويه الممولة أميركيا. حزب الله والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا.. والرأي الآخر لا يكون بالشتيمة أو بالاتهامات البطالة."