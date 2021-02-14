أبو فاعور: عهد عون كان قاتماً وفريقه لا يريد الحريري

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ "عهد رئيس الجمهورية ميشال عون كان عهداً اسود وقاتماً، والآن يريد ثلثاً معطلاً لربط نزاع مستقبلي"، مشيراً إلى أنّ "فريق عون لا يريد الرئيس سعد الحريري ولا المبادرة الفرنسية".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، كشف أبو فاعور أنّ "بعبدا أرسلت موفداً إلى روسيا لطمر هذه المبادرة ودعوة الروس للعب دور ولكنهم رفضوا ذلك".

وأضاف: "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تجاوز الإهانات الشخصية وزار القصر الجمهوري وأبدى مرونة وإيجابية، ولكن لب المشكلة هو الثلث المعطل".

وفي ردّ على سؤال، قال أبو فاعور: "إذا كانت التشكيلة 20 وزيراً فالمنطق يقول أن يكون الوزيران الدرزيان للقاء الديمقراطي وليس من حصة النائب طلال أرسلان".