لبنان

أبو فاعور: عهد عون كان قاتماً وفريقه لا يريد الحريري

Lebanon 24
14-02-2021 | 22:48
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اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ "عهد رئيس الجمهورية ميشال عون كان عهداً اسود وقاتماً، والآن يريد ثلثاً معطلاً لربط نزاع مستقبلي"، مشيراً إلى أنّ "فريق عون لا يريد الرئيس سعد الحريري ولا المبادرة الفرنسية".
وفي حديث عبر قناة "الجديد"، كشف أبو فاعور أنّ "بعبدا أرسلت موفداً إلى روسيا  لطمر هذه المبادرة ودعوة الروس للعب دور ولكنهم رفضوا ذلك". 
وأضاف: "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تجاوز الإهانات الشخصية وزار القصر الجمهوري وأبدى مرونة وإيجابية، ولكن لب المشكلة هو الثلث المعطل".
وفي ردّ على سؤال، قال أبو فاعور: "إذا كانت التشكيلة 20 وزيراً فالمنطق يقول أن يكون الوزيران الدرزيان للقاء الديمقراطي وليس من حصة النائب طلال أرسلان".
ومع هذا، أكد نائب "اللقاء الديمقراطي" أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي مع التدقيق الشامل في كل قطاعات وإدارات ووزارات الدولة"، وقال: "نحن لا نخاف من شيء فليتفضلوا ويفتحوا التحقيق وسيمنون بخيبة كبيرة لأنهم لن يتمكنوا من استخدام هذا الأمر ضد وليد جنبلاط و الحزب التقدمي الاشتراكي".
 
 
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