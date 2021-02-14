إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة عن استكمال فحوص PCR لوافدين وصلوا إلى بيروت، إذ أجريت لهم في المطار بتاريخ 12 شباط.
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام: شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة حلب: شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 484 (حالتان إيجابيتان)
رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)
رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة مدريد: شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)