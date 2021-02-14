إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة عن استكمال فحوص PCR لوافدين وصلوا إلى بيروت، إذ أجريت لهم في المطار بتاريخ 12 شباط.





وجاءت النتائج كالتالي: وبحسب الوزارة، فقد أظهرت النتائج وجود خمس عشرة (15) حالة إيجابية.وجاءت النتائج كالتالي: