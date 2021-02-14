لبنان

إخماد حريق اندلع في أحراج بلدة شوان الكسروانية

Lebanon 24
14-02-2021 | 23:19
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تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في حرج صنوبر وسنديان في بلدة شوان - كسروان، وذلك وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
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حريق

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