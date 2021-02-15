لبنان

منصب سفير لبنان في واشنطن شاغر

Lebanon 24
15-02-2021 | 00:01
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سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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