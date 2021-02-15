منصب سفير لبنان في واشنطن شاغر

سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة، وفق أسرار "اللواء".