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لبنان
مناخات غير مسبوقة
Lebanon 24
15-02-2021
|
00:09
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يردد سياسي مخضرم أن حرب البيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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تشكيل الحكومة
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