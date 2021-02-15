يردد سياسي مخضرم أن حرب البيانات بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين، وفق أسرار "اللواء".