لبنان

محاولات لم تنفع

Lebanon 24
15-02-2021 | 00:14
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لم تنفع المحاولات التي بُذلت مع مرجع روحي لتخفيف لهجة إنتقاداته لشخصيات رسمية وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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