لبنان

لائحة بعبدا غير رسمية

Lebanon 24
15-02-2021 | 01:17
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أوضحت مصادر مطلعة  لـ"اللواء" أن "ما ذكره الرئيس سعد الحريري بشأن لائحة الأسماء المرشّحة للتوزير التي سلّمت له في بعبدا هي لائحة غير رسمية أو معتمدة بل مجموعة أسماء تم اقتراحها وليست ورقة يراد أن يختار الرئيس المكلف منها بل  أسماء تجمعت لدى رئيس الجمهورية تم اقتراحها عليه من افرقاء كفكرة لا أكثر ولا أقل وهي لا تعد ورقة أو مستند رسمي يعتمدها الرئبس  المكلف".
ولفتت المصادر إلى "أن الورقة غير دقيقة وليست جديرة لتكون المستند الرسمي".
المصدر: اللواء
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