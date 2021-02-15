لبنان

قتيل إثر تجدّد الاشتباكات في الليلكي

Lebanon 24
15-02-2021 | 02:56
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سقط ع.ص. قتيلاً بعد تجدّد الاشتباكات قرب مستشفى البرج في الليلكي.
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قتيل

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