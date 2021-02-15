لبنان

نائب وتنظيمية بـ"سرايا المقاومة"

Lebanon 24
15-02-2021 | 04:26
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ذكرت مصادر مطلعة ان نائباً سابقاً عن منطقة المتن الشمالي على علاقة تنظيمية بـ"سرايا المقاومة".
المصدر: نداء الوطن
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