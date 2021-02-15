هل تنجح هذه المرة؟

من المتوقع أن تعمد فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مجدداً اليوم إلى إصلاح الأعطال الطارئة على قسطل خط "أفقا"، بعدما حاولت عبثاً إصلاحه ثلاث مرات بسبب تعرّضها لاعتداء بالضرب من قوى الأمر الواقع في المنطقة.