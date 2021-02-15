لبنان

الطوابع المالية.. سوق سوداء

Lebanon 24
15-02-2021 | 04:34
A-
A+
Doc-P-793929-637489618961461716.jpg
Doc-P-793929-637489618961461716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يقوم عدد من موظفي وزارة المالية باحتكار الطوابع المالية وبيعها بالسوق السوداء لعدد محدود من السماسرة غير المرخصين، حيث يُباع الطابع بأضعاف قيمته الاسمية، لتصل قيمة الطابع من فئة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
رواية جديدة: عقود مزيفة وسوق سوداء.. إيران تتلاعب بسوق الصرف لتمويل مجموعاتها
lebanon 24
15/02/2021 06:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24
طوابع مالية من فئة 5 الاف في التداول
lebanon 24
15/02/2021 06:08:47 Lebanon 24 Lebanon 24

طوابع مالية

سوق سوداء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2021-02-15
04:33 | 2021-02-15
04:26 | 2021-02-15
02:56 | 2021-02-15
01:17 | 2021-02-15
01:05 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website