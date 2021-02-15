الطوابع المالية.. سوق سوداء

يقوم عدد من موظفي وزارة المالية باحتكار الطوابع المالية وبيعها بالسوق السوداء لعدد محدود من السماسرة غير المرخصين، حيث يُباع الطابع بأضعاف قيمته الاسمية، لتصل قيمة الطابع من فئة ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة.