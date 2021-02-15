لبنان

اجتماعات حكومية كهربائية لمعالجة التهديد "العتمة الشاملة"

Lebanon 24
15-02-2021 | 06:09
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البيان الذي أصدره مصرف لبنان يوم الجمعة استدعى اجتماعاً طارئاً في السرايا الحكومية لمعالجة مسألة تشغيل معملَي دير عمار والزهراني.
ولذلك اتُّفق على أن تستمر شركة «برايم ساوث» بعملها، مقابل وعد بتأمين مستحقاتها، إلا أنه سيتطلّب اقتناع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة، وتحديداً شركة «برايم ساوث» التي ينتهي عقدها اليوم، بالاستمرار بالعمل وفق الآلية السابقة. أي من دون أي ضمانة بالحصول على أموالها، علماً بأن لها في ذمة كهرباء لبنان عن العام الماضي 45 مليون دولار، لا تزال المفاوضات بشأن الحصول عليها بالدولار مستمرة. لكن لأنّ المسألة لا تحتمل أيّ مخاطرة، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مساء السبت، اجتماعاً طارئاً في السرايا الحكومية، حضره وزيرا الطاقة والمالية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان.
خلال الاجتماع، اتصل دياب بالرئيس التنفيذي لشركة «برايم ساوث» خالد العلمي، متمنّياً عليه الاستمرار بتشغيل معملَي دير عمار والزهراني، وواعداً بمعالجة موضوع المستحقات مع مصرف لبنان خلال الأيام المقبلة (طُلب من كهرباء لبنان إعداد ملفّ مفصّل عن المطلوب لتشغيل معملَي دير عمار والزهراني لتسليمه إلى مصرف لبنان). وقد استجابت الشركة الأميركية.
المصدر: الاخبار
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