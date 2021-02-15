لبنان

العريضي: لا يمكن ان انسى مَنْ جاء بعون وعندما كان العشق والغرام بين الفريقين تمت استباحة الدولة بالكامل

Lebanon 24
15-02-2021 | 06:22
A-
A+
Doc-P-793939-637489673701231987.PNG
Doc-P-793939-637489673701231987.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الوزير السابق غازي العريضي لـ" نداء الوطن": إذا كان ثمة عامل خارجي يمنع تشكيل الحكومة فان العنصر الداخلي هو الاكثر تأثيراً. والسبب هو الاحقاد والخفة والاستخفاف وسوء التقدير والتدبير.

 

رئيس الجمهورية اساسي في طريقة التعاطي وهذا اكيد، ويتحمل المسؤولية الكبرى. بالمقابل لا يمكن ان انسى من جاء بميشال عون. وهذا موقفي الثابت. عندما يتحدثون عن معيار واحد فأنا التزم بالمعيار الواحد وهو أن التفاهمات يجب ان تقوم على اسس سياسية. ماذا وعدونا عندما انجزوا الاتفاق؟ كنت دائماً أقول انه اتفاق مصالح وليس تسوية سياسية. لو كان تسوية سياسية لشهدنا ممارسات مختلفة تماماً. عندما كان العشق والغرام بين الفريقين تمت استباحة الدولة بالكامل، وتناسى كل فريق من الفرقاء المتفاهمين كل ما كانوا يتهمون بعضهم به. فهل كانت مصلحة الدولة تقتضي ذلك؟ الى اين وصلنا واين مصلحة الدولة اليوم؟

لقراءة المقال اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:30 | 2021-02-15
09:30 | 2021-02-15
09:21 | 2021-02-15
09:05 | 2021-02-15
09:00 | 2021-02-15
08:32 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website