لبنان

استهتار في التعامل مع الملف الحكومي... حزب الله ممتعض من العدائية ضده

Lebanon 24
15-02-2021 | 06:23
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كتب ناصر زيدان في "الأنباء الكويتية" من حق حزب الله أن يمتعض من العدائية المتفاقمة ضده في الأوساط السياسية والشعبية الداخلية والخارجية.

لكن الحزب لم يبد أي مرونة في التعامل مع الأطراف اللبنانية الأخرى خارج دائرة حلفائه في حلقة "تفاهم مار مخايل" وهؤلاء الحلفاء لا يحملون مشروعا وطنيا يحمي لبنان، بقدر ما يتطلعون للوصول الى السلطة لاستغلالها.

وما يحصل اليوم يشير الى أن الأطراف الممسكة بزمام الأمور في الدولة لا تعير مصلحة لبنان الأولوية، وهم يتعاطون بخفة وباستهتار مع تشكيل الحكومة الإنقاذية الجديدة، وهو ما قد يؤدي الى إسقاط الدولة على ما قال البطريرك بشارة الراعي، والى خسارة الفرصة الذهبية المتاحة على ما أشار سعد الحريري الذي كلفه مجلس النواب بتأليف الحكومة.

اللبنانيون يختنقون من هذه الحياة القاسية التي يغلب عليها البؤس والخوف من المستقبل، بينما أصحاب القرار، ومنهم خاصة حزب الله والتيار الوطني الحر، لا يعطون للتعطيل وللانهيار وللجوع أهمية، بل تبدو أولوياتهم محصورة بطموحات خارجية، أو بالمناكفات الشخصية، ويستعملون حقوق طوائفهم غطاء لحماية رؤيتهم، بينما رعايا طوائفهم منكوبون ويئنون تحت وطأة الفقر والمرض والبطالة. هل يعيد الحزب النظر بأولوياته؟ هذا ما ينتظره كثيرون لملاقاته في منتصف الطريق.
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المصدر: الأنباء الكويتية
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