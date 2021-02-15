المخرج ببقاء دياب في السراي الى نهاية العهد؟

كتب رضوان الذيب في "الديار": "الحريري ثابت «كحد السيف» في شروطه بعد أن وضعه زوار السفير السعودي وليد البخاري قبل توجهه إلى بعبدا استمرار الرفض السعودي لمشاركة حزب الله في الحكومة ولامساومة في هذا الامر، لانه لم يحصل أي لقاء مباشر حتى الآن بين الحريري والسفير السعودي الذي عاد إلى بيروت منذ أسبوعين، وهذه العقدة الأساسية تمنع الحريري من الدخول في التسوية الحكومية، وحلها بحاجة لتدخل فرنسي كبير مع الرياض غير متوافر حاليا، لأن الشغل الشاغل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاليا الأزمة اليمنية والتبدلات الكبرى في الموقف الأميركي.وحتى انقشاع الصورة يصبح بقاء حكومة حسان دياب مخرجاً للجميع وللحريري شخصياً تفادياً لانفجار الأزمة الاجتماعية في وجهه، بعد ان ربط البنك الدولي تقديم المساعدات برفع الدعم كليا عن المواد الغذائية والادوية والمحروقات، ومن "القبضاي" القادر على اتخاذ قرار برفع الدعم وتفجير "الثورة الحمراء" في البلاد لان "الجوع كافر والذل كافر".وستشهد البلاد موجات من التصعيد على كافة المستويات وستستخدم فيها كل الأسلحة قبل استحقاقات تكوين السلطة الجديدة عام 2022 عبر الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، وقد بدأت كل الاحزاب التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي، "وأم المعارك" ستدور حول قانون الانتخابات.ومن هنا تنقل معلومات ان دبلوماسياً في السفارة الأميركية في بيروت سأل نواباً في لقاء جرى منذ ايام، ما رأيكم هل ستجري الانتخابات النيابية العام المقبل؟".