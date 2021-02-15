ماذا نفت "بعبدا" و"بيت الوسط "؟

أجمعت مصادر بعبدا و"بيت الوسط" لـ"الجمهورية"، على انّ اللائحة التي تسرّبت عن الأسماء التي اقترحها رئيس الجمهورية للتوزير ليست دقيقة، بدليل حجم الأخطاء المرتكبة فيها، ووجود اسماء مختلطة بين مسيحيين ومسلمين لحقيبة كانت من حصّة احدى الطائفتين، هذا عدا عن الاخطاء في الانتماء الطائفي لبعض الاسماء، ليتبيّن لاحقاً انّ هذه الاخطاء نجمت عن "قرصنة" اللائحة من شاشة التلفزيون بطريقة غير واضحة، فتشابكت الاسماء والحقائب.واكّدت مصادر مستقلة من خارج الاصطفاف القائم بين بعبدا و"بيت الوسط" هذه الرواية، وكشفت لـ "الجمهورية"، انّ اللائحة سُحبت من شاشة التلفزيون عندما رفعها الحريري بيده اثناء القاء كلمته، وتمكّن البعض من تظهيرها، الامر الذي اتاح التعرف على ما تضمنته من اسماء.وأضافت المصادر، انّ الحريري اختار من لائحة رئيس الجمهورية اربعة اسماء، وهي لكل من نقيب المحامين السابق المحامي انطوان قليموس لحقيبة العدل، والاستاذ الجامعي عبده جرجس لوزارة التربية، والدكتور سعادة الشامي للمالية، والمهندس وليد نصار للاشغال العامة والنقل.