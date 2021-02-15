لبنان

إذا لم تتسجل بعد لتلقي لقاح كورونا.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
15-02-2021 | 08:16
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انطلقت أمس الأحد عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. ودشنت حملة التطعيم كورونا بتطعيم الكادر الصحي، بعد يوم من وصول 28500 عينة من لقاح شركتي فايزر وبايونتيك. 
وقال نقيب الأطباء، شرف أبو شرف، بعد تلقيه اللقاح في مستشفى القديس جاورجيوس: "لا صحة ولا اقتصاد من دون لقاح ومناعة جماعية سريعة". وأضاف: "اللقاح فعّال وآمن. هذا ما أثبتته الدراسات العلمية بالإضافة إلى أن أكثر من 300 مليون شخص تلقوا اللقاح حتى الآن". وقال أبو شرف إن "المستشفيات مكتظة والطوارئ مليئة والمضاعفات خطيرة وعدد الوفيات في ازدياد مطرد. لا علاج للجائحة إلا بالتدابير الوقائية واللقاح"، داعياً اللبنانيين إلى التلقيح.
وبحسب وزارة الصحة فإن نحو نصف مليون شخص سجلوا أسماءهم حتى الآن لتلقي اللقاحات بينهم 45 ألف ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً و17500 موظف في القطاع الصحي. فإذا لم تكن بينهم، سارع إلى تسجيل اسمك واسم من تحب على هذا رابط منصة التسجيل الذي عممته وزارة الصحة العامة. إضغط هنا لزيارته. 
وإذا كانت لديك أسئلة، فيمكنك على الخط الساخن وهو 1214 والخط الساخن للكورونا وهو 1787.
وتلقى يوم أمس 100 شخص اللقاح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، على أن يزداد العدد في الأيام المقبلة بعد التأكد من فاعلية التسجيل. واستهل التلقيح بإعطاء أول جرعة من لقاح "فايزر – بايونتيك" لرئيس قسم العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت الطبيب محمود حسون، تلاه إعطاء اللقاح للفنان القدير صلاح تيزاني "أبو سليم". 
 
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