لبنان

الحريري وجنبلاط يقفان على خطّ النار في مواجهة العهد

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
15-02-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-793980-637489751766404664.jpg
Doc-P-793980-637489751766404664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم كل ما أثاره خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط غير أنه يمكن القول أنه جاء ليضع النقاط على الحروف أكثر من اعتباره خطاباً تصعيدياً لفتح جبهة مفتوحة مع "العهد" والرئيس ميشال عون.

من الواضح أن الحريري أراد أن يخاطب الرأي العام، تماما كما فعل سابقاً خلال زيارته الى قصر "بعبدا"، محاولاً من جديد رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، إذ استند الى الحجج والبراهين وكشف عن المسار الذي اتّخذه في عملية التفاوض من أجل تشكيل الحكومة.

وفيما يخص الوضع السياسي، فإن الحريري مستمر في مواجهة عون الى حدود بعيدة، إذ بدا واضحاً أنه يقف على جبهة متينة، حيث أعاد ربط علاقته برئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ولعل الاتصال "الباريسي" لا يخرج عن هذا الإطار.

وفق مصادر متابعة لاشتباك بعبدا - بيت الوسط، فإن الحريري وجنبلاط يقفان على خط النار للتصدّي للعهد ومنع عون من تحقيق أهدافه المتمثلة بشكل رئيسي بالثلث المعطّل الذي يحاول الأخير انتزاعه إضافة الى تسمية وزير درزي، ما يعني بأن الحريري يسعى من الآن وحتى تشكيل الحكومة الى إعادة بناء جسور التلاقي مع "التقدمي الاشتراكي" ليصبح لديه حلفاً جدّيا مع جنبلاط داخل الحكومة يمكّنه من المناورة السياسية.

وتعتقد المصادر أن علاقة الحريري المحتقنة مع "القوات اللبنانية" قد تشهد بعض "التنفيسات" لكنها لن تعود الى ما كانت عليه في سابق عهدها على مستوى التحالفات، لكن المهم ان الحريري سينجح، وبحسب المصادر، في تنظيم حلفٍ جدّي ضد "العهد" ولعلّ خطابه مساء أمس قدّم حججاً سياسية لحلفائه الذين يلتقي معهم على الخصومة مع عون كي يبدأوا بحملة قاطعة تهدف الى تحميل رئيس الجمهورية والوزير السابق جبران باسيل مسؤولية التعطيل.

وترى المصادر أن التطور النوعي في خطاب الحريري يوحي بأنه بات اكثر قدرة على فتح المعركة مع "العهد" مدركاً نقاط قوّته وضعفه، علماً أن كثيرين هم من يؤكدون ان مفتاح المشكلة الأساسية التي تقف عقبة أمام تشكيل الحكومة ليست في جيب عون ولا في "عبّ" الحريري بل إن العرقلة الحاصلة تدور في حلقة مشاركة "حزب الله" فيها.

فهل يصار الى تذليل هذه العقبة؟ وفي حال استطاع الجميع تخطّيها فهل تعود التهدئة الى صفوف الفريقين المتنازعين، أم ان الاشتباك سيبقى مستمرا بين التيارين الأزرق والبرتقالي لينبىء بفشل مشروع حكومة الإنقاذ الوطني!
 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:55 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:15 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2021-02-15
11:30 | 2021-02-15
12:15 | 2021-02-15
12:11 | 2021-02-15
12:03 | 2021-02-15
12:02 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website