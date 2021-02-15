الحريري وجنبلاط يقفان على خطّ النار في مواجهة العهد

رغم كل ما أثاره خطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط غير أنه يمكن القول أنه جاء ليضع النقاط على الحروف أكثر من اعتباره خطاباً تصعيدياً لفتح جبهة مفتوحة مع "العهد" والرئيس ميشال عون.من الواضح أن الحريري أراد أن يخاطب الرأي العام، تماما كما فعل سابقاً خلال زيارته الى قصر "بعبدا"، محاولاً من جديد رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، إذ استند الى الحجج والبراهين وكشف عن المسار الذي اتّخذه في عملية التفاوض من أجل تشكيل الحكومة.وفيما يخص الوضع السياسي، فإن الحريري مستمر في مواجهة عون الى حدود بعيدة، إذ بدا واضحاً أنه يقف على جبهة متينة، حيث أعاد ربط علاقته برئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، ولعل الاتصال "الباريسي" لا يخرج عن هذا الإطار.وفق مصادر متابعة لاشتباك بعبدا - بيت الوسط، فإن الحريري وجنبلاط يقفان على خط النار للتصدّي للعهد ومنع عون من تحقيق أهدافه المتمثلة بشكل رئيسي بالثلث المعطّل الذي يحاول الأخير انتزاعه إضافة الى تسمية وزير درزي، ما يعني بأن الحريري يسعى من الآن وحتى تشكيل الحكومة الى إعادة بناء جسور التلاقي مع "التقدمي الاشتراكي" ليصبح لديه حلفاً جدّيا مع جنبلاط داخل الحكومة يمكّنه من المناورة السياسية.وتعتقد المصادر أن علاقة الحريري المحتقنة مع "القوات اللبنانية" قد تشهد بعض "التنفيسات" لكنها لن تعود الى ما كانت عليه في سابق عهدها على مستوى التحالفات، لكن المهم ان الحريري سينجح، وبحسب المصادر، في تنظيم حلفٍ جدّي ضد "العهد" ولعلّ خطابه مساء أمس قدّم حججاً سياسية لحلفائه الذين يلتقي معهم على الخصومة مع عون كي يبدأوا بحملة قاطعة تهدف الى تحميل رئيس الجمهورية والوزير السابق جبران باسيل مسؤولية التعطيل.وترى المصادر أن التطور النوعي في خطاب الحريري يوحي بأنه بات اكثر قدرة على فتح المعركة مع "العهد" مدركاً نقاط قوّته وضعفه، علماً أن كثيرين هم من يؤكدون ان مفتاح المشكلة الأساسية التي تقف عقبة أمام تشكيل الحكومة ليست في جيب عون ولا في "عبّ" الحريري بل إن العرقلة الحاصلة تدور في حلقة مشاركة "حزب الله" فيها.فهل يصار الى تذليل هذه العقبة؟ وفي حال استطاع الجميع تخطّيها فهل تعود التهدئة الى صفوف الفريقين المتنازعين، أم ان الاشتباك سيبقى مستمرا بين التيارين الأزرق والبرتقالي لينبىء بفشل مشروع حكومة الإنقاذ الوطني!