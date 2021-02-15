أوتيل ديو.. حملة التلقيح ضد كورونا انطلقت! (صور)

بدأت حملة التلقيح في مستشفى اوتيل ديو صباح اليوم 15/2/2021 عند الساعة 8 صباحاً.

وانطلقت أمس الأحد عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. ودشنت حملة التطعيم كورونا بتطعيم الكادر الصحي، بعد يوم من وصول 28500 عينة من لقاح شركتي فايزر وبايونتيك.