أيها اللبنانيون.. لهذه الأسباب اطمئنوا وخذوا اللقاح (صور)

في تصريح يؤكد أهمية التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، نفى نقيب الأطباء شرف أبو شرف تسجيل أي مضاعفات أو اعراض جانبية لدى من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أمس.





وفي هذا الصدد، دعا أبو شرف المواطنين لتسجيل أسمائهم على المنصة المخصصة من قبل وزارة الصحة للحصول على اللقاح، مؤكدا "ضرورة التعاون أولا واستمرار التزام الإجراءات الوقائية حتى لمن أخذوا اللقاح وذلك الى حين بلوغ المناعة المجتمعية وحتى الان نسب اللقاحات التي ستصل الى لبنان تكفي لـ50% من الأشخاص فقط". وتوقع أبو شرف أنه "وفي أفضل الأحوال علينا التعايش مع كورونا حتى منتصف العام المقبل".



وأمس، قال أبو شرف، بعد تلقيه اللقاح: "لا صحة ولا اقتصاد من دون لقاح ومناعة جماعية سريعة". وأضاف: "اللقاح فعّال وآمن. هذا ما أثبتته الدراسات العلمية بالإضافة إلى أن أكثر من 300 مليون شخص تلقوا اللقاح حتى الآن". وقال أبو شرف: "لا علاج للجائحة إلا بالتدابير الوقائية واللقاح".



كلام أبو شرف ينسجم مع تغريدة مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض. ففي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال أبيض: "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. في الأمس، اكثر من الف تلقوا اللقاح. البارحة ايضا، اظهرت ارقام كورونا ان نسبة الفحوصات الموجبة لا تزال مرتفعة، وأن اسرة المستشفيات لا تزال ممتلئة".



وأضاف أبيض- تلقى اللقاح أمس: "القطار انطلق، وعلينا جميعا العمل لنشر اللقاح، كي يكون ما امامنا افضل مما مضى". وفي حديث مع "صوت كل لبنان"، شدّد أبو شرف، الذي تلقى اللقاح يوم أمس في مستشفى الروم، على أن "خطر الاصابة بالمرض أكبر من اللقاح الذي أظهر فعالية في التخفيف من وطأة الإصابات القاسية والوفيات".وفي هذا الصدد، دعا أبو شرف المواطنين لتسجيل أسمائهم على المنصة المخصصة من قبل وزارة الصحة للحصول على اللقاح، مؤكدا "ضرورة التعاون أولا واستمرار التزام الإجراءات الوقائية حتى لمن أخذوا اللقاح وذلك الى حين بلوغ المناعة المجتمعية وحتى الان نسب اللقاحات التي ستصل الى لبنان تكفي لـ50% من الأشخاص فقط". وتوقع أبو شرف أنه "وفي أفضل الأحوال علينا التعايش مع كورونا حتى منتصف العام المقبل".وأمس، قال أبو شرف، بعد تلقيه اللقاح: "لا صحة ولا اقتصاد من دون لقاح ومناعة جماعية سريعة". وأضاف: "اللقاح فعّال وآمن. هذا ما أثبتته الدراسات العلمية بالإضافة إلى أن أكثر من 300 مليون شخص تلقوا اللقاح حتى الآن". وقال أبو شرف: "لا علاج للجائحة إلا بالتدابير الوقائية واللقاح".كلام أبو شرف ينسجم مع تغريدة مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض. ففي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال أبيض: "رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. في الأمس، اكثر من الف تلقوا اللقاح. البارحة ايضا، اظهرت ارقام كورونا ان نسبة الفحوصات الموجبة لا تزال مرتفعة، وأن اسرة المستشفيات لا تزال ممتلئة".وأضاف أبيض- تلقى اللقاح أمس: "القطار انطلق، وعلينا جميعا العمل لنشر اللقاح، كي يكون ما امامنا افضل مما مضى".

رحلة الاف ميل تبدأ بخطوة واحدة. البارحة، اكثر من الف تلقوا اللقاح. البارحة ايضا، اظهرت ارقام الكورونا ان نسبة الفحوصات الموجبة لا تزال مرتفعة، وان اسرة المستشفيات لا تزال ملأى. لكن القطار انطلق، وعلينا جميعا العمل لنشر اللقاح، كي يكون ما امامنا افضل مما مضى. pic.twitter.com/wHJrbxfmxx — Firass Abiad (@firassabiad) February 15, 2021

بدوره، أكّد رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور محمود حسون، لـ"صوت لبنان" ان اللقاح فعّال بنسبة 95% ومن خلاله سنحدّ من خطورة الفيروس.

وقال ان الحديث عن نتيجة اللقاح ما يزال بعيداً، موضحاً ان فعالية أي لقاح تقاس بمعياريين: عدد الإصابات ونسبة الحماية من أي مضاعفات.



واشار حسون إلى انه "وحسب دراسات عدة فإن اي مضاعفات خطيرة لم يتعرض لها الذين تلقوا اللقاح"، مذكراً بأنّ الافضلية الآن لتلقي اللقاح هي للمصابين بأمراض مزمنة لأنهم عرضة لمضاعفات خطيرة.

وأمس، انطلقت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. ودشنت حملة التطعيم كورونا بتطعيم الكادر الصحي، بعد يوم من وصول 28500 عينة من لقاح شركتي فايزر وبايونتيك.



وبحسب وزارة الصحة فإن نحو نصف مليون شخص سجلوا أسماءهم حتى الآن لتلقي اللقاحات بينهم 45 ألف ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً و17500 موظف في القطاع الصحي. فإذا لم تكن بينهم، سارع إلى تسجيل اسمك واسم من تحب على هذا رابط منصة التسجيل الذي عممته وزارة الصحة العامة.



وإذا كانت لديك أسئلة، فيمكنك على الخط الساخن وهو 1214 والخط الساخن للكورونا وهو 1787.



وتلقى يوم أمس 100 شخص اللقاح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، على أن يزداد العدد في الأيام المقبلة بعد التأكد من فاعلية التسجيل. واستهل التلقيح بإعطاء أول جرعة من لقاح "فايزر – بايونتيك" لرئيس قسم العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت الطبيب محمود حسون، تلاه إعطاء اللقاح للفنان القدير صلاح تيزاني "أبو سليم". وبحسب وزارة الصحة فإن نحو نصف مليون شخص سجلوا أسماءهم حتى الآن لتلقي اللقاحات بينهم 45 ألف ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً و17500 موظف في القطاع الصحي.وإذا كانت لديك أسئلة، فيمكنك على الخط الساخن وهو 1214 والخط الساخن للكورونا وهو 1787.وتلقى يوم أمس 100 شخص اللقاح في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، على أن يزداد العدد في الأيام المقبلة بعد التأكد من فاعلية التسجيل. واستهل التلقيح بإعطاء أول جرعة من لقاح "فايزر – بايونتيك" لرئيس قسم العناية المركزة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت الطبيب محمود حسون، تلاه إعطاء اللقاح للفنان القدير صلاح تيزاني "أبو سليم".

مستشفيات جديدة تتلقى جرعات من اللقاح