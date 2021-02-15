بالأسماء.. مستشفيات تتلقى لقاح كورونا وهذه مواعيد التطعيم (فيديو وصور)

في إطار انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، أفادت "الوطنية للإعلام" أنّ دفعة من اللقاحات وصلت إلى مستشفى المعونات الجامعي، على أن تبدأ عملية التلقيح للطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى بعد قليل.

من جهتها، تسلمت مستشفى صيدا الحكومي ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الصمدي دفعة من اللقاحات المعتمدة. وتمت العملية بمواكبة من عناصر أمن الدولة تمهيدا لانطلاق عملية التلقيح في المركز المعتمد في المستشفى.

وفي هذا الصدد، لفت رئيس مجلس ادارة مستشفى صيدا الحكومي الدكتور احمد الصمدي في بيان الى ان "عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تنطلق عند الثانية عشر من ظهر اليوم في المركز المخصص داخل المستشفى على اثر تسلمنا صباحا 300 لقاح فايزرالمعتمد، وسيتم تلقيح القطاع الطبي من غير العاملين في مستشفى صيدا الحكومي، على ان يتم تلقيح الفريق الطبي في المستشفى يوم غد الثلاثاء ".

أمّا في مستشفى "أوتيل ديو" الجامعي، فانطلقت عملية التلقيح اليوم في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

توازياً، وصلت دفعة من اللقاحات إلى مستشفى عين وزين ميديكال فيليج. وفي ما يلي فيديو يظهر كيف يتم التعامل مع جرعات اللقاح في المستشفى.

وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى مستشفى عين وزين مديكال فيلدج pic.twitter.com/eGkjAjBWbI — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 15, 2021

هذا وأعلنت مستشفى "عين وزين مديكال فيليدج" عن بدء استقبال المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا مجانا، اعتبارا من صباح اليوم.



وجاء في بيان للمستشفى ان "انطلاق العمل اليوم، يأتي بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة على اعتماد المؤسسة كمركز للتلقيح، وبعد إنجاز التحضيرات التقنية واللوجستية كافة، وفق معايير وزارة الصحة العامة، وبعد إتمام كل المحاضرات النظرية والتدريبات والمناورات العملية المكثفة للتأكد من جهوزية فريق العمل الطبي والتمريضي والإداري لاستقبال أهلنا وتقديم الخدمات اللازمة لهم على أكمل وجه. اما المركز الذي تم تجهيزه ليستقبل 800 مواطن في اليوم، سيقدم خدماته إلى 240 مواطنا في اليوم الواحد في مرحلة أولى وذلك وفقا لعدد الجرعات التي خصصتها وزارة الصحة له، كما ويتسع مركز التلقيح ل 8 حجرات تم تجهيزها بالكامل لإعطاء اللقاح، ولغرفة مخصصة للحالات الطارئة التي قد تحدث، بالإضافة إلى تأمين سيارة إسعاف لنقل الحالات التي تستدعي إلى طوارئ المستشفى".



ولفت البيان الى ان "المركز يستقبل المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح يوميا، من الإثنين وحتى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف من بعد الظهر".



واوضح البيان ان المركز "سيطبق النموذج المتفق عليه في مختلف المراكز المعتمدة للتلقيح، بحيث يصل الشخص المعني إلى المركز بعد تحديد موعده من قبل المنصة، فيتم التأكد من أوراقه الثبوتية ثم من المعلومات الطبية ليتم بعدها التلقيح الذي تليه مرحلة مراقبة تراوح بين 15 و30 دقيقة قبل المغادرة، على أن تتم مراقبة الشخص وتتبعه بشكل دقيق في حال ظهرت عليه أي أعراض صحية".



وذكرت المستشفى المواطنين بالخط الساخن الذي وضعته بتصرفهم، "لمساعدتهم في تعبئة ملفاتهم على المنصة الإلكترونية، كما للرد على استفساراتهم 903891/81".





أشرف على عملية التلقيح المدير الطبي في المستشفى الدكتور زياد الخوري ومسؤولة قسم كورونا الدكتورة مادونا مطر ومديرة العناية التمريضية منى دكاش، وسط ترتيبات ادارية وتنظيمية اتخذتها ادارة المستشفى، حيث خصصت 8 غرف لتلقي اللقاحات وغرفتان للاسعافات الاولية في حال حصول اي مضاعفات بعد الانتظار لمدة ربع لكل شخص بعد تلقيه اللقاح. وقد بلغ عدد الجرعات التي وصلت اليوم 600 وسيتم تلقيح 128 شخصا واردة اسماؤهم، على ان تستكمل العملية في الايام المقبلة للمسجلين من اطباء وممرضين واداريين وموظفين الذين يبلغ عددهم 1400.

وانطلقت عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في كلية الطب في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل التابعة لجامعة الروح القدس - الكسليك عملية تلقي اللقاح ضد فيروس كورنا، للجسم الطبي والتمريضي والاداري الواردة اسماؤهم في المنصة المخصصة لتلقي اللقاح، وذلك بعد نصف ساعة على وصول اللقاحات بمواكبة امنية لعناصر من امن الدولة".أشرف على عملية التلقيح المدير الطبي في المستشفى الدكتور زياد الخوري ومسؤولة قسم كورونا الدكتورة مادونا مطر ومديرة العناية التمريضية منى دكاش، وسط ترتيبات ادارية وتنظيمية اتخذتها ادارة المستشفى، حيث خصصت 8 غرف لتلقي اللقاحات وغرفتان للاسعافات الاولية في حال حصول اي مضاعفات بعد الانتظار لمدة ربع لكل شخص بعد تلقيه اللقاح. وقد بلغ عدد الجرعات التي وصلت اليوم 600 وسيتم تلقيح 128 شخصا واردة اسماؤهم، على ان تستكمل العملية في الايام المقبلة للمسجلين من اطباء وممرضين واداريين وموظفين الذين يبلغ عددهم 1400.

وأمس، انطلقت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان. ودشنت حملة التطعيم كورونا بتطعيم الكادر الصحي، بعد يوم من وصول 28500 عينة من لقاح شركتي فايزر وبايونتيك.