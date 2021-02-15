العبسي التقى غريو آملا وصول المبادرة الفرنسية الى مبتغاها

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في المقر البطريركي بالربوة، في زيارة تعارف بروتوكولية.واوضح العبسي للسفيرة الفرنسية "ترددات الازمة اللبنانية على الاوضاع المعيشية والاجتماعية الضاغطة في ظل خوف من السقوط الكامل" .واعرب عن " تقديره للدور الفرنسي في لبنان خصوصا بعد انفجار بيروت"، آملا ان "تصل مبادرة الرئيس ماكرون الى مبتغاها".