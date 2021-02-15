هيئة الإغاثة في دار الفتوى وزعت حصصا غذائية في طرابلس

أعلنت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في بيان، أنه "للأسبوع الثاني على التوالي، وزع فريق عملها حصصا غذائية مخصصة للعائلات الأشد حاجة في مدينة طرابلس شمال لبنان، مقدمة من جمعية آل البساتنة الخيرية، وتم توزيع 450 حصة غذائية في أرض معرض رشيد كرامي الدولي، واستفاد من هذه المساعدات أكثر من 2,500 فرد".وأشار رئيس الهيئة محمد خالد سنو إلى أن "عملية توزيع المساعدات والمشاريع الإنمائية والخيرية والإغاثية التي تقوم بها الهيئة، هي بتوجيهات من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان"، موضحا أن "الهيئة وضعت خطة واضحة المعالم لتنفيذ مشاريعها في المناطق اللبنانية كافة لمساعدة الأسر المحتاجة من اللبنانيين والنازحين السوريين، وذلك وفق رؤية تعتمد دراسة ميدانية انطلاقا من التعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية اللبنانية والعربية والأجنبية، التي تعمل في هذا الاطار من اجل الوقوف الى جانب كل إنسان موجود على الأراضي اللبنانية".