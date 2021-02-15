لبنان

حملة فحوصات PCR مجانية لمخالطين في قاعة بلدية حلبا

Lebanon 24
15-02-2021 | 11:05
A-
A+
Doc-P-794020-637489840237276002.jpg
Doc-P-794020-637489840237276002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت خلية الأزمة في حلبا بالتعاون مع محافظ عكار عماد اللبكي وطبيب محافظة عكار الدكتور حسن شديد، عن تنظيم حملة فحوصات PCR مجانية للمخالطين لمرضى كورونا، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس بتاريخ 18/2/2021 في قاعة بلدية حلبا.

ودعت الخلية المواطنين للإستعلام والتواصل معها على الأرقام التالية:
دكتور أحمد السيد: 70540951
الأستاذ كفاح بغداد: 03278434
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:55 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:48 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:15 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2021-02-15
11:30 | 2021-02-15
12:15 | 2021-02-15
12:11 | 2021-02-15
12:03 | 2021-02-15
12:02 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website