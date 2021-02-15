حملة فحوصات PCR مجانية لمخالطين في قاعة بلدية حلبا

أعلنت خلية الأزمة في حلبا بالتعاون مع محافظ عكار عماد اللبكي وطبيب محافظة عكار الدكتور حسن شديد، عن تنظيم حملة فحوصات PCR مجانية للمخالطين لمرضى كورونا، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس بتاريخ 18/2/2021 في قاعة بلدية حلبا.ودعت الخلية المواطنين للإستعلام والتواصل معها على الأرقام التالية:دكتور أحمد السيد: 70540951الأستاذ كفاح بغداد: 03278434