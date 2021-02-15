لبنان

بالجرم المشهود أوقفوه.. وهذا ما ضُبط بحوزته

Lebanon 24
15-02-2021 | 11:23
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صدر عن قوى الأمن البيان التالي:
في إِطار المُتابعة اليَومِيّة التّي تُجريها شُعبة المَعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لِكَشف هويّة وتوقيف تُجّار وَمُرَوِّجي المُخدّرات على جميع الأراضي اللبنانيّة، توافرت مَعلومات لهذه الشُّعبة حول نشاط مُروِّج مُخدرّات في مَحلّة المَتن.

على الاثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القُطُعات المُختصّة في الشّعبة، تمكّنت من كشف هويّة المُرَوِّجْ، ويدعى:

- ط. ع. (مواليد عام 1999، سوري)

بتاريخ 6-2-2021 وبعد عمليّة رصد ومُراقبة دقيقة، تَمكّنت إحدى دوريَات شُعبة المعلومات من توقيفه في محلّة برج حمود بالجُرم المشهود أثناء قيامه بترويج المُخدّرات في المَحلّة المذكورة. وضبطت بحوزته /12/ مظروفاً بداخلها مادّة الكوكايين، هاتفاً خليويّاً ومبلغاً مالياً يفوق الـ/3/ ملايين ل.ل.

وبتفتيش منزله الكائن في المحلّة ذاتها، ضُبِطَ في داخله كميّة كبيرة من المخدّرات عبارة عن:

- /152.5/ غ من مادة الكوكايين موضّبة داخل /32/ مظروفاً وجاهزة للتّرويج، من ضمنها /4/ مظاريف تحتوي على باز الكوكايين.

- /100/ حبة "Neodol".

- كميّة من مادة حشيشة الكيف.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبير من الزّبائن في مَحلّة برج حمّود والمَناطق المُجاورة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المُختصّ، بناء على إشارة القضاء".
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