وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بعد الاستقرار الجوّي في الطقس لمدة 14 يوماً تقريباً، حيث نَشُطَت حركة المرتفع الآزوري فوق شمال افريقيا 1019hpa، وحركة المرتفع الشبه مداري 1023hpa فوق شبه الجزيرة العربية ما ادّى الى تدفّق رياح مدارية دافئة نحو المنطقة ورفعت درجات الحرارة فوق معدّلاتها لهذا الوقت ب 8 درجات مئوية، سوف تشهد مناطق الشرق الأوسط انقلاباً سريعاً بالطقس بحيث سيتحوّل الى ممطر وبارد، ومُثلج، وهذه المرة لن نتحدث عن نشاط المنخفض الإيسلاندي بل عن سيناريو مختلف يُعيدنا الى ما حصل خلال عام 2015...

في التفاصيل:

منذ حوالي الشهر، والقطب الشمالي يوسّع دائرته القطبية نحو القارات والمحيطات فغطّت الموجات القطبية كندا واميركا واوروبا وروسيا وشرق اسيا والمحيط الاطلسي والهادي.

يدخُل اليوم النشاط القطبي في ذروته فيزيد من قساوة الموجات الباردة نحو المناطق الجنوبية في اوروبا، وروسيا وشمال افريقيا ووسط اميركا وشمال المملكة السعودية، والملاحظ انّ جزءاً من الدوامة القطبية ستنحرف نحو موسكو واوكرانيا وحوض البحر الاسود وشمال تركيا بسبب ثوران المرتفع القطبي الذي وصلت قيم ضغطه غرب روسيا وشرق اوروبا الى 1046hpa ما يزيد اتساع الدائرة القطبية نزولاً حتى مدار السرطان، وتجدر الاشارة الى ان هذا السيناريو قد شهدته مناطق غرب روسيا في الايام الماضية وكان تأثيرها ضعيفاً على الشرق الاوسط، فما هو العامل الذي يساهم بنزول قطبي حاد نحو وسط افريقيا وشبه الجزيرة العربية؟

انّه "منخفض البحر الاحمر" المتمركز حالياً بين غرب المملكة السعودية وشرق الجزائر وجنوب السودان، وسوف يعزز نشاطه في اليومين المقبلين وتنهار قيم الضغط الجوي بين مدار السرطان وخط الاستواء الى 999-1000hpaوتصل قيم الضغط الجوّي في جنوب مصر الى 1001hpa، الأمر الذي سيجذب المرتفع القطبي نحو ليبيا وجنوب مصر وشمال السعودية مرورا بالأردن، فيتحوّل مجرى الجبهة القطبية من الضغوط الجوية المرتفعة نحو الصحاري الكبرى (ليبيا، مصر، السعودية).

سوف تنشط حركة "منخفض البحر الاحمر" امام المرتفع القطبي بشكل عمودي وتكون الضغوط متفاوتة من 1045 الى 999hpa، وسيتمدد نحو فلسطين ولبنان وشمال الاردن منتصف هذا الاسبوع، تتفاوت خلاله درجات الحرارة وتزداد البرودة بين الأربعاء والخميس والجمعة وتتحول الاجواء الى باردة، وهذا هو سبب النزول القطبي العملاق.

قوّتان متناقضتان واحدة بين غرب روسيا وشرق اوروبا تُصدّر التيارات الجليدية، واخرى بين ليبيا والمملكة السعودية تتلقّى الموجة الباردة، وتجذب الرياح القطبية نحو الصحاري المدارية.

سوف يسبب هذا السيناريو تراجعاً بدرجات الحرارة فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بمعدل يتراوح بين 14 و 18 درجة مئوية عن يوم الاحد.

وضع الهطولات:

تنحرف حالياً، المنخفضات الأطلسية نحو وسط وجنوب اوروبا، ومع تراجع المرتفع الآزوري من شمال افريقيا (بسبب ثورة منخفض البحر الاحمر)، نحو غرب اوروبا، سوف يتحوّل مجرى المنخفضات نحو اليونان وتركيا وشمال مصر، فيتشكل منخفض جوي عالي الفعالية سوف يرتقي الى عاصفة ثلجية من الدرجة الأولى، وتكون تحت تأثير برودة المرتفع القطبي التي ستستمر لمدة اربعة ايام تقريباً متأثّرة باستقرار الضغط المنخفض للبحر الاحمر في مصر والسودان وسيناء وشمال السعودية

سوف تتراوح نسبة الهطولات خلال هذه العاصفة بين 40 و 120 مم، سيتحوّل القسم الاكبر منها الى ثلوج ملحوظة فوق 900 متر وتلامس 700 متر صباح الجمعة وربما اقل.

يدخل المنخفض الجوّي لبنان والجوار صباح الثلاثاء وتتساقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وثلوج على 1500 متر لتصل مساء الى 1000 /1100متر، 850/1000 متر يوم الاربعاء، واشتداد بسرعة الرياح لتلامس 100 كم في الساعة بين الثلاثاء والأربعاء في بعض المناطق.

ماذا عن ال JET STREAM؟

سوف تتمركز السحب الركامية فوق لبنان وفلسطين وسوريا والاردن ومع تقدم الساعات الصباحية ليوم الثلاثاء سيخترقها التيار النفاث الرطب او JET STREAM تبلغ حرارته في طبقة 300hpa اي على ارتفاع 9164 متر -50 تحت الصفر، لمدة يومين، من قبل ظهر الثلاثاء ولغاية مساء الاربعاء، الامر الذي سيزيد نسبة الرطوبة فوق لبنان والاردن وفلسطين وساحل سوريا، ويرفع نسبة الهطولات الى 100%، ليعود وينحرف جنوباً فتتراجع نسبة الهطولات.

باختصار : ازدياد في الامطار التي قد تسبب السيول ساحلاً والتراكمات الثلجية على الجبال وفي البقاع.

وضع الرياح:

تنقلب الرياح صباح الاثنين الى جنوبية غربية ويتحوّل الطقس الى عاصف قبل ظهر الثلاثاء بسبب انهيار الضغط الجوي الى 1003hpa فتلامس سرعة الرياح 90-100 كم في الساعة؛ انّها الرياح التي تقوم بعملية التبريد لكي يتدنى مستوى تساقط الثلوج في ساعات المساء والليل الى 1000/1100 متر.

تشتد سرعتها صباح يوم الاربعاء لتلامس في بعض المناطق 90-100 كم في الساعة (بين شمال لبنان وجنوبه، ساحل سوريا، الاردن، وحوران والاردن ودمشق ويبرود).

رياحٌ جنوبية غربية مغبرة تهب على فلسطين والاردن ولبنان يوم الثلاثاء تسبب لوقت قصير بتساقط امطار موحلة.

تتحول الرياح فيما بعد الى شمالية غربية وشمالية ستعبر لبنان وقبرص نحو سيناء ومصر وشمال السودان والمملكة السعودية لتضرب مدار السرطان، ما يشير الى قوة المرتفع القطبي الذي سيغطي مساحات واسعة من القارات الثلاثة، ويُخمد النشاط المداري الحار في الصحاري الكبرى.

وضع الهطولات:

يبدأ تساقط الامطار ليل الاثنين بشكل محلي وينشط تدريجيّا صباح الثلاثاء تزامناً مع دخول الموجة القطبية وقد تصل الثلوج يوم الخميس الى 700 متر.

كيف ستتوزع درجات الهطولات في المنطقة؟

درجة اولى (90-120مم)

اللاذقية، طرطوس، جبلة، شكا، البترون، جبيل، صيدا.

درجة ثانية (70-90)

الضبيّة، جونية، اعالي كسروان، المتن ساحلا وجبلاً، اعالي جبيل ونهر ابراهيم، حاصبيا، جزين.

درجة ثالثة (50-70)

بيروت، الناعمة، الدامور، بعبدا، الشوف،عاليه، صور والبقاع الغربي والبقاع الأوسط، طرابلس، عكار، الكورة، بشري زغرتا،

درجة رابعة (30-50)

البقاع الشمالي والشرقي، السلسلة الشرقية، شمال فلسطين، القدس، اربد، عمّان، حوران، دمشق يبرود، حمص، حماه،

تمتد فترة الهطولات من الثلاثاء الى يوم الأحد .