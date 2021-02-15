لبنان

تحذيرات هامة مع قدوم "Joyce".. هكذا سيكون الطقس بالأيام

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-794027-637489860083125022.jpg
Doc-P-794027-637489860083125022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون غدا غائما اجمالا مع بدء الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة ، حيث تشتد الرياح لتقارب ال 70 كم/س ويرتفع معها موج البحر وتهطل الامطار وتشتد غزارتها ليلا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية و تتشكل السيول خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية ويحذر من انجرفات في التربة. كما تتساقط حبات من البرد، والثلوج على ارتفاع 1200متر و ما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية مع احتمل لظهور غبار في الاجواء نتيجة تعمق الكتلة الباردة شمال ليبيا و مصر.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الثلاثاء ، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بالمنخفض الجوي البارد Joyce والذي يتحول الى عاصفة يوم الأربعاء ويحمل معه أمطارا غزيرة و ثلوجا على المرتفعات المتوسطة والمتدنية و ما دون ال600 متر شمال البلاد . ويستمر تأثير JOYCE حتى نهاية الأسبوع حيث ستترك خلفها موجات من الصقيع اعتبارا من صباح الخميس.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و انخفاضها في المناطق الجبلية و الداخلية ، مع تكون الضباب على المرتفعات وهطول امطار خفيفة في المناطق الشمالية.


الثلاثاء: غائم اجمالا مع بدء الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة ، حيث تشتد الرياح لتقارب ال 70 كم/س ويرتفع معها موج البحر و تهطل الامطار وتشتد غزارتها ليلا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية و تتشكل السيول خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية ويحذر من انجرفات في التربة. كما تتساقط حبات من البرد، والثلوج على ارتفاع 1200متر و ما دون ذلك في المناطق الشمالية و الداخلية مع احتمل لظهور غبار في الاجواء نتيجة تعمق الكتلة الباردة شمال ليبيا و مصر.


الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية، و رياح شديدة تقارب ال 85كم/س يرتفع معها موج البحر وتهطل امطار تشتد غزارتها احيانا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية. كما تتساقط حبات من البرد والثلوج على ارتفاع 1000 متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية ليلامس 700 متر.


الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وهطول امطار في الفترة الصباحية تشتد غزارتها احيانا و تكون مترافقة مع عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية الى حدود ال600 متر صباحا. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تحل موجات من الصقيع نتيجة الكتل الهوائية الباردة ويتكون الجليد على الطرق الجبلية و يحذر من الانزلقات على تلك الطرق.


- الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35كم/س.
- الانقشاع: جيد اجمالا يسوء بسبب الضباب على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,22
- ساعة غروب الشمس: 17,22
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2021-02-15
15:04 | 2021-02-15
14:57 | 2021-02-15
14:45 | 2021-02-15
14:37 | 2021-02-15
14:28 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website