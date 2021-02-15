تحذيرات هامة مع قدوم "Joyce".. هكذا سيكون الطقس بالأيام

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون غدا غائما اجمالا مع بدء الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة ، حيث تشتد الرياح لتقارب ال 70 كم/س ويرتفع معها موج البحر وتهطل الامطار وتشتد غزارتها ليلا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية و تتشكل السيول خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية ويحذر من انجرفات في التربة. كما تتساقط حبات من البرد، والثلوج على ارتفاع 1200متر و ما دون ذلك في المناطق الشمالية والداخلية مع احتمل لظهور غبار في الاجواء نتيجة تعمق الكتلة الباردة شمال ليبيا و مصر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح غد الثلاثاء ، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بالمنخفض الجوي البارد Joyce والذي يتحول الى عاصفة يوم الأربعاء ويحمل معه أمطارا غزيرة و ثلوجا على المرتفعات المتوسطة والمتدنية و ما دون ال600 متر شمال البلاد . ويستمر تأثير JOYCE حتى نهاية الأسبوع حيث ستترك خلفها موجات من الصقيع اعتبارا من صباح الخميس.- الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و انخفاضها في المناطق الجبلية و الداخلية ، مع تكون الضباب على المرتفعات وهطول امطار خفيفة في المناطق الشمالية.الثلاثاء: غائم اجمالا مع بدء الانخفاض الملحوظ و السريع في درجات الحرارة ابتداء من فترة الظهيرة ، حيث تشتد الرياح لتقارب ال 70 كم/س ويرتفع معها موج البحر و تهطل الامطار وتشتد غزارتها ليلا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية و تتشكل السيول خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية ويحذر من انجرفات في التربة. كما تتساقط حبات من البرد، والثلوج على ارتفاع 1200متر و ما دون ذلك في المناطق الشمالية و الداخلية مع احتمل لظهور غبار في الاجواء نتيجة تعمق الكتلة الباردة شمال ليبيا و مصر.الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية، و رياح شديدة تقارب ال 85كم/س يرتفع معها موج البحر وتهطل امطار تشتد غزارتها احيانا، تكون مترافقة مع عواصف رعدية. كما تتساقط حبات من البرد والثلوج على ارتفاع 1000 متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية ليلامس 700 متر.الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وهطول امطار في الفترة الصباحية تشتد غزارتها احيانا و تكون مترافقة مع عواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر و يتدنى مستوى تساقطها في المناطق الشمالية و الداخلية الى حدود ال600 متر صباحا. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تحل موجات من الصقيع نتيجة الكتل الهوائية الباردة ويتكون الجليد على الطرق الجبلية و يحذر من الانزلقات على تلك الطرق.- الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الداخل من 4 الى 15 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35كم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا يسوء بسبب الضباب على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,22- ساعة غروب الشمس: 17,22