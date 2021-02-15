19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
النبطية وطرابلس.. اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج مطالبين بتطبيق الدولار الطالبي
Lebanon 24
15-02-2021
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاما، أمام تمثال العالم حسن كامل الصباح في النبطية، مطالبين بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بالدولار الطالبي وذلك بدعوة من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج. ونفذوا مسيرة راجلة امام المصارف التي تمنعت عن تطبيق قانون الدولار الطالبي بتحويل عشرة الاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة في لبنان، وسط إجراءات امنية للجيش وقوى الامن الداخلي.
وألقى ربيع نور الدين كلمة باسم الأهالي قال فيها: "لن نسكت أمام المماطلة التي تحصل، سننتزع حقنا بالقوة، هذه المصارف لن تفتح أبوابها ان لم تطبق القانون. القانون في هذا البلد يطبق فقط على الفقراء والمساكين".
وسأل: "أين الدولة والسلطة السياسية، اين السلطة القضائية وأين مجلس النواب الذي شرع القانون لماذا لا يقدم استجوابا لوزارة المالية، أين المسؤولون المولجون تطبيق القوانين. نحن لا نطلب صدقة، هذه أموالنا الموجودة في المصارف سواء أكانت بالدولار ام بالليرة اللبنانية".
توازياً، نفذ عدد من أهالي الطلاب في الخارج بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في الخارج، اعتصاما أمام المصارف في شارع المصارف في طرابلس، للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي و"رفضا للتسويف الذي تعتمده المصارف".
وطالب رئيس الجمعية فادي ملحم، "بتنفيذ القانون الذي يقضي بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي على سعر الصرف الرسمي"، لافتا إلى أن "ظروف أولادهم في الخارج كارثية ووصلت الى حد أصبح لا يطاق". وحذر من "تذرع المصارف بكثير من الحجج"، مهددا "بمزيد من التصعيد حتى تطبيق القانون".
تابع
الأكثر قراءة
بيان هام من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
19:55 | 2021-02-14
14/02/2021 07:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
Lebanon 24
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
21:48 | 2021-02-14
14/02/2021 09:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
21:15 | 2021-02-14
14/02/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
18:36 | 2021-02-14
14/02/2021 06:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
21:10 | 2021-02-14
14/02/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:58 | 2021-02-15
بالأسماء.. مستشفيات تتلقى لقاح كورونا وهذه مواعيد التطعيم (فيديو وصور)
15:04 | 2021-02-15
"اللقاء الأرثوذكسي" ينعي جورج عبيد: سيبقى ما سطّره يسكن في وجدان الأنطاكيين
14:57 | 2021-02-15
إلى اللبنانيين العالقين في سوريا… بيان من الأمن العام
14:45 | 2021-02-15
التقدمي دعا للخروج من الضياع في التعليم العالي
14:37 | 2021-02-15
جنبلاط تلقى اتصالا من بوغدانوف وتشديد على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة
14:28 | 2021-02-15
سِيري "بلا طوابع" وعين الله ترعاكِ..
فيديو
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
Lebanon 24
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
12:00 | 2021-02-15
15/02/2021 15:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
21:00 | 2021-02-14
15/02/2021 15:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
18:00 | 2021-02-14
15/02/2021 15:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact