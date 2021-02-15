لبنان

النبطية وطرابلس.. اعتصام لاهالي الطلاب في الخارج مطالبين بتطبيق الدولار الطالبي

Lebanon 24
15-02-2021 | 11:44
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نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاما، أمام تمثال العالم حسن كامل الصباح في النبطية، مطالبين بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بالدولار الطالبي وذلك بدعوة من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج. ونفذوا مسيرة راجلة امام المصارف التي تمنعت عن تطبيق قانون الدولار الطالبي بتحويل عشرة الاف دولار لكل طالب بسعر 1515 ليرة في لبنان، وسط إجراءات امنية للجيش وقوى الامن الداخلي.

وألقى ربيع نور الدين كلمة باسم الأهالي قال فيها: "لن نسكت أمام المماطلة التي تحصل، سننتزع حقنا بالقوة، هذه المصارف لن تفتح أبوابها ان لم تطبق القانون. القانون في هذا البلد يطبق فقط على الفقراء والمساكين".

وسأل: "أين الدولة والسلطة السياسية، اين السلطة القضائية وأين مجلس النواب الذي شرع القانون لماذا لا يقدم استجوابا لوزارة المالية، أين المسؤولون المولجون تطبيق القوانين. نحن لا نطلب صدقة، هذه أموالنا الموجودة في المصارف سواء أكانت بالدولار ام بالليرة اللبنانية". 
 
توازياً، نفذ عدد من أهالي الطلاب في الخارج بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في الخارج، اعتصاما أمام المصارف في شارع المصارف في طرابلس، للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي و"رفضا للتسويف الذي تعتمده المصارف".

وطالب رئيس الجمعية فادي ملحم، "بتنفيذ القانون الذي يقضي بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي على سعر الصرف الرسمي"، لافتا إلى أن "ظروف أولادهم في الخارج كارثية ووصلت الى حد أصبح لا يطاق". وحذر من "تذرع المصارف بكثير من الحجج"، مهددا "بمزيد من التصعيد حتى تطبيق القانون".


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