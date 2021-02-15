فنيانوس وهزيمة أمام القاضي صوان الخميس

استدعى المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يوم الخميس المقبل 18 الجاري وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدعى عليه، كما يستجوب المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليه أيضاً.