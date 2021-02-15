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لبنان
فنيانوس وهزيمة أمام القاضي صوان الخميس
Lebanon 24
15-02-2021
|
12:03
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استدعى المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان يوم الخميس المقبل 18 الجاري وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس لاستجوابه كمدعى عليه، كما يستجوب المدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة بصفة مدعى عليه أيضاً.
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