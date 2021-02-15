وزني تسلم الكتاب المرسل من سلامة حول التدقيق الجنائي

وفقاً للأصول القانونية، تسلّم اليوم وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الكتاب المرسل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يؤكد فيه التزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وتعاونه مع شركة Alvarez & Marsal إيجابياً بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها. ومن المقرر أن يقوم وزني بتحويل ردّ الحاكم لاحقاً إلى شركة Alvarez & Marsal.كما تسلّم أيضاً وزني الكتاب حول موضوع الدعم والتحويلات إلى شركة كهرباء لبنان.