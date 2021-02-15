عائلة عبيد شاكرة المعزين: خسارتنا وطنية

شكرت عائلة جان عبيد في بيان، "الشعب اللبناني لما أحاطها به من عاطفة صادقة، تخطت حواجز الوباء وصعوبة الأوضاع، وبشكل خاص لكل دمعة ذرفت وكل قلب تألم".كما شكرت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس المكلف سعد الحريري، ورؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومات السابقين والنواب والوزراء الحاليين والسابقين.كذلك شكرت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وأصحاب السيادة والسماحة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والاجهزة الأمنية والقضائية والهيئات النقابية ونقابتي الصحافة والمحررين وإعلام الصحافة، و"جميع الذين شاركونا عبر وسائل الاتصال والتواصل بالعاطفة والمودة، وسائر الأقلام التي لم تزل تفيض محبة وعاطفة. كما تحيي مسقط رأسه علما التي كانت جسرا، وصل الزاوية بزغرتا وبعروس المدن طرابلس التي ما خذلته يوما في الحضور وفي الغياب".وختمت: "لقد شعرنا أن خسارتنا العزيزة الخاصة تحولت بفضلكم الى خسارة وطنية عامة. شكرا.